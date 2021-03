Vaud : La gare de Lausanne sans son train-train habituel

Le trafic ferroviaire était quasi à l’arrêt ce week-end dans la capitale vaudoise en raison de travaux à la gare. Le personnel chargé d’informer les passagers a été surpris par l’amabilité des passagers.

Avec seulement deux trains par heure et sur une voie, la gare de Lausanne a connu un week-end spécial.

Entre ceux qui sont intervenus sur les installations ferroviaires pour contrôler que tout était en ordre pour un retour à la normale dès les premières heures de lundi, ceux qui travaillent dans les locaux techniques et les chargés de l’information aux passagers, quelque 400 personnes sont à pied d’œuvre lors de ce week-end très spécial.

Seuls deux trains circulent par heure, des bus de substitution ont été mis en place. Face à cette situation inédite, les voyageurs ne semblent pas désemparés. «Bonjour, comment je fais pour aller à Yverdon-les-Bains (VD)?» demande une mère de famille à un membre de l’équipe des préposés à l’information se trouvant sur la voie 8. «Vous prenez le train de 17h13 jusqu’à Renens et là-bas, il faudra changer de train», renseigne un homme revêtu d’une chasuble. «Tout au long du week-end, on a rencontré des passagers plutôt satisfaits. On voit qu’il y a eu un bon travail de communication fait en amont», a-t-il ajouté à notre endroit.