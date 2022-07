La gare de Meyrin a été entièrement rénovée par les CFF

Genève : La gare de Meyrin a été entièrement remise à neuf

Les quais ont été rallongés et quatre voies de garage ont été ajoutées, en vue de l’extension de la gare Cornavin.

Les CFF ont inauguré ce vendredi la gare de Meyrin rénovée. Ses quais ont été rallongés de 160 mètres afin d’accueillir des trains plus longs donc nantis de plus de places aux heures de pointe. Ils ont aussi été rehaussés pour faciliter la vie aux personnes à mobilité réduite. Des abris et des marquises ont été installés pour protéger les voyageurs des intempéries. Enfin, un passage inférieur pour le transit des vélos a été aménagé.

Ces travaux s’inscrivent dans la modernisation de la ligne Genève-La Plaine, où 140 trains circulent chaque jour, dont les rames Léman Express (ligne 5 et 6) qu’empruntent quotidiennement 6000 usagers. Les gares de Zimeysa, Satigny, Russin et La Plaine avaient déjà été transformées. Le chantier de celle de Vernier est prévu d’ici 2024.

Et en 2027, Cornavin…

Par ailleurs, la gare cargo de Meyrin a été munie de quatre nouvelles voies de garage, longues de 400 mètres et destinées au nettoyage des véhicules. Cette nouveauté n’est pas anodine: elle constitue un préalable à l’extension de la gare de Cornavin, dont le chantier doit se dérouler entre 2027 et 2035. D’un coût de 1,88 milliard de francs, il comprendra la construction d’un quai souterrain et d’ouvrages d’accès en direction de Lausanne et de l’aéroport.