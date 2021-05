Vaud - La gare de Renens inaugure sa passerelle piétonne 

1 / 4 L’inauguration de la passerelle piétonne Rayon Vert a eu lieu mardi. 20min/Marvin Ancian L’inauguration de la passerelle piétonne Rayon Vert a eu lieu mardi. 20min/Marvin Ancian L’inauguration de la passerelle piétonne Rayon Vert a eu lieu mardi. 20min/Marvin Ancian

Avec ses 150 mètres de long, ses 10 à 16 mètres de largeur et sa structure métallique et végétalisée qui relie directement les quais, la passerelle Rayon Vert de la gare de Renens (VD) a accueilli mardi ses premiers passants, après quatre ans de travaux. L’ouvrage s’inscrit au cœur du projet de rénovation du complexe ferroviaire. Ce nouvel axe de liaison pédestre relie nord et sud des voies, offre un accès direct aux quais, ainsi qu'un lien entre les terminus du m1 et du futur tram lausannois. Ce dernier viendra compléter l’offre de correspondances en gare de Renens. Les travaux seront lancés officiellement le 28 août prochain.

Collaboration intercommunale

Financé par le Canton et les quatre communes territoriales Renens, Chavannes-près-Renens, Crissier et Ecublens, cet axe de liaison pédestre fait suite à un concours en 2007 dont le premier prix a été attribué au groupement Rayon Vert réunissant les compétences d'ingénieurs, d'architectes et de paysagistes. Les CFF seront en charge de son entretien en tant qu'opérateur du site.

Jusqu'au 20 juin, la passerelle sera décorée et les passants pourront y découvrir des capsules audio distillant différentes informations importantes sur le périmètre de la gare. Deux jeux de piste seront également proposés et permettront de découvrir des éléments insolites de l'histoire locale et dernières réalisations CFF.

Léman 2030

Depuis décembre dernier, des quais plus longs et plus hauts, ainsi que des nouvelles rampes à la gare de Renens permettent un accès aisé aux trains et plus sûrs aux personnes à mobilité réduite ou avec des poussettes. Il s’agit de l’une des premières réalisations du programme Léman 2030, qui vise à répondre au doublement de la demande d’ici la fin de la décennie et permet de développer fortement l’offre du RER vaudois.