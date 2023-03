Genève : La gare routière déménagera hors de la ville

Les lignes internationales de bus ne partiront plus du centre-ville, comme c’est le cas aujourd'hui. Le Conseil d’Etat a confirmé mercredi que la gare routière allait déménager au Grand-Saconnex, à l’horizon 2025. Plus précisément au sein du futur pôle multimodal situé près de la nouvelle jonction autoroutière. Selon l’Exécutif, les lieux répondent à tous les critères d’une gare routière centrée sur des liaisons internationales en bus: connexion directe à l’autoroute, proximité immédiate avec les transports publics (dont le futur tram des Nations) et présence toute proche d’un futur parking P+R qui permettra notamment la dépose des usagers de ces lignes de bus vers l’étranger.