Election de Joe Biden : La gauche américaine veut faire passer ses idées

L’aile gauche du parti démocrate se dit soulagée de l’élection de Joe Biden. Mais elle se prépare à se battre pour que ses positions soient prises en compte avant qu’il forme son gouvernement.

«Nous ne sommes plus en chute libre vers l’enfer mais la question reste de savoir si on va y gagner quelque chose», confie au New York Times la jeune élue du Congrès Alexandria Ocasio Cortez, devenues l’une des vedettes de la gauche américaine.