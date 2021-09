Portugal : La gauche au pouvoir est favorite aux municipales

Quelque 9,3 millions de Portugais étaient appelés aux urnes, dimanche. Les socialistes devraient de nouveau passer à la rampe, mais sans une réussite aussi éclatante qu’en 2017.

Quelque 9,3 millions d’électeurs inscrits ont pu commencer à voter à 9 heures heure suisse et des projections des résultats dans les municipalités les plus importantes seront connues à 22 heures, après la fermeture des derniers bureaux de vote aux Açores. Les résultats officiels dans l’ensemble des 308 communes du pays sont attendus plus tard dans la nuit.