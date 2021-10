Municipales en Italie : La gauche conquiert la mairie de Rome selon les estimations

Le candidat de centre-gauche Roberto Gualtieri arrive en tête avec environ 60% des voix selon les premiers sondages à la sortie des urnes.

Le candidat de centre-gauche du Parti démocrate pour les élections municipales de Rome, Roberto Gualtieri, devrait largement remporter le second tour des élections.

Ce résultat constitue un nouveau camouflet pour la coalition de droite et d’extrême droite, qui rassemble le parti Forza Italia de Silvio Berlusconi, la Ligue du tribun souverainiste et antimigrants Matteo Salvini et le parti d’extrême droite Fratelli d’Italia de Giorgia Meloni.