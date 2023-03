Réforme du 2e pilier: la gauche contre-attaque avec un référendum

La majorité du Parlement a donné son feu vert le 17 mars à la baisse du taux de conversion du deuxième pilier. Le comité référendaire indique que les changements prévus entraîneront «des baisses de rentes pouvant atteindre 3240 francs par an». Il écrit: «Comble du cynisme: ce sont justement les salarié-e-s avec des salaires bas et moyens qui devront payer beaucoup plus avec la LPP 21 – pour au final toucher encore moins de rentes».

Les opposants à la réforme considèrent que les mesures prises à Berne font fi des récentes évolutions de l’économie, comme l’inflation et la hausse des taux d’intérêt. «L’abaissement du taux de conversion est une idée datant de l’époque des taux d’intérêt négatifs: en raison du revirement des taux et du renchérissement, les rentes doivent désormais être augmentées et non plus réduites», résume Pierre-Yves Maillard, président de l’USS.