Espagne : La gauche de Pedro Sanchez défaite lors de régionales clé

Les socialistes du Premier ministre espagnol ont essuyé dimanche un nouveau revers dans leur ancien fief d’Andalousie, un scrutin régional clé qui place la droite en position de force.

Ce revers est le troisième consécutif infligé par la droite à la gauche espagnole lors d’un scrutin régional, après celui de Madrid en mai 2021 et celui de Castille-et-Léon en février. Un succès qui place le nouveau chef du PP, Alberto Núñez Feijóo, en position de force en vue des prochaines élections nationales prévues fin 2023.

Région la plus peuplée du pays, avec 8,5 millions d’habitants, l’Andalousie est un ancien bastion historique des socialistes qui l’ont gouvernée sans interruption de 1982 aux dernières élections régionales de 2018. Éclaboussés par un scandale de corruption, ils avaient alors été chassés du pouvoir par une coalition formée entre le PP et les centristes de Ciudadanos, et soutenue au parlement régional par Vox.