«Zéro pertes». Le titre de l’initiative fiscale soumise aux Genevois le 27 septembre résume bien l’objectif des partis de gauche et des syndicats qui l’ont lancée en 2018: ils veulent entériner le principe de recettes qui ne baissent jamais, afin de «préserver le financement des services publics et les prestations à la population».



Le texte, écrit en réaction à la réforme de la fiscalité des entreprises (RFFA) acceptée depuis par les Genevois, reste pertinent, juge Jean Burgermeister, d’Ensemble à Gauche. «Avec la crise sanitaire, plus personne ne peut nier qu’il faut garantir les services publics. Dans les pays voisins, les économies réalisées ont été mortelles, au sens littéral.» Pour parvenir à leurs fins, les initiants entendent rendre l’impôt plus progressif (ce qu’il est déjà beaucoup à Genève), puisque «nos pauvres sont les plus pauvres de Suisse, et nos riches les plus riches», décrit Romain de Sainte Marie (PS).