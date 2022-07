France : La gauche dépose sa motion de censure, Borne se dit «sereine»

Mercredi, les députés de gauche ont manifesté leur «défiance» envers le gouvernement français, alors que la Première ministre Elisabeth Borne devait s’exprimer juste après.

«En l’absence de vote de confiance», qui n’a pas été demandé par la Première ministre, «nous n’avons d’autre choix que de soumettre cette motion de défiance», justifient les groupes LFI, PS, écologiste et communiste dans leur texte remis à la présidence de l’Assemblée nationale et transmis à la presse.

Élisabeth Borne a appelé à trouver «des compromis» et à «bâtir ensemble» les solutions aux défis des prix de l’énergie ou du climat, ajoutant que «le désordre et l’instabilité ne sont pas des options». Lançant sa déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale, la Première ministre a assuré vouloir mener «pour chaque sujet une concertation dense». «Nous aborderons chaque texte dans un esprit de dialogue, de compromis et d’ouverture», a-t-elle insisté, en appelant à construire des «majorités de projet».