Elections en Suède: La gauche donnée de peu en tête, l’extrême droite au plus haut

Élections en Suède : La gauche donnée de peu en tête, l’extrême droite au plus haut

La gauche sortante est donnée légèrement devant le bloc inédit entre la droite et l’extrême droite au terme d’élections législatives très serrées en Suède dimanche.

via REUTERS

Selon deux sondages de sortie des urnes, le camp de la gauche mené par la Première ministre sociale-démocrate Magdalena Andersson obtiendrait un total compris entre 49,8% et 50,6%, contre 48,0% à 49,2% pour le total des partis de droite s’appuyant sur les nationalistes des Démocrates de Suède (SD), lors des élections législatives tenues ce dimanche en Suède .

Les SD atteindraient un nouveau plus haut historique compris entre 20,5 et 21,3%, devenant pour la première fois le deuxième parti du pays nordique, selon ces deux sondages réalisés pour les télévisions suédoises SVT et TV4.