Genève prône aussi la prudence

Anne Emery-Torracinta, présidente du gouvernement genevois, a souligné que les décisions du Conseil fédéral «allaient dans le sens voulu par Genève», soit un calendrier de réouvertures anticipé. Son collègue, le conseiller d'Etat chargé de la santé Mauro Poggia a «salué cet assouplissement progressif», notant toutefois que «la pandémie n'est pas derrière nous. La situation reste préoccupante, pas alarmante, mais pas rassurante non plus». L'élu a assuré que Genève ne se montrera pas plus restrictif que la Confédération et a exhorté la population a se montrer disciplinée en dépit d'une météo radieuse «qui risque d'induire de l'insouciance».