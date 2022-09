Prilly (VD) : La gauche gagne la partie, mais les menaces de recours juridiques planent

Pour rappel, jeudi dernier, le PLR, le Centre, les Vert’libéraux et l’UDC avaient quitté la salle en bloc, opposés au fait que la Ville veuille privilégier, pour ce terrain, une société coopérative, face à trois autres acquéreurs initiaux. Le quorum n’étant plus atteint, le PS et les Verts prillérans n’ont pu voter le projet. C’est pourquoi le vote a été réagendé en début de semaine.