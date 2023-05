Votation fédérale du 18 juin: La gauche monte au front contre l’imposition minimale de l’OCDE

Le projet ne renforce pas le pouvoir d’achat de la population dans tous les cantons et renforcera inutilement la concurrence fiscale entre eux. Seuls les plus riches en profiteront, a dénoncé le coprésident du PS, Cédric Wermuth.

Pour rappel, la Suisse doit s’aligner sur un projet conjoint de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) et du G20 concernant l’imposition des grandes entreprises à un taux plancher de 15% afin de lutter contre le dumping fiscal. Elle s’est engagée avec 140 pays à adhérer à ce système, qui doit entrer en vigueur en janvier 2024. Cette mise en œuvre s’effectuera via un impôt complémentaire, qui nécessite une modification de la Constitution. Il devrait rapporter à la Confédération entre 1 et 2,5 milliards de francs pour la première année; 75% de ces rentrées iront aux cantons et 25% à Berne.