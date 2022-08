Votations 25 septembre : La gauche ne veut pas de passe-droits pour les multinationales

La gauche et les syndicats ont dénoncé jeudi à Berne le projet d’abolition de l’impôt anticipé sur lequel les Suisses doivent se prononcer le 25 septembre. Selon le comité qui a lancé le référendum contre la réforme, celle-ci favorisera essentiellement les investisseurs et les multinationales.

Selon la gauche, la suppression de l’impôt anticipé favorisera la criminalité fiscale des grands investisseurs et des oligarques. Il en résultera des pertes fiscales pouvant aller jusqu’à 800 millions de francs par an si les taux d’intérêt augmentent. Et c’est la population qui en paiera l’addition, estime-t-elle.