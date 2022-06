Vaud : La gauche propose une ristourne d’impôts pour tous les contribuables

Le PS, les Verts et le POP & Ensemble à Gauche déposent une motion pour faire face à la perte de pouvoir d’achat de la population vaudoise.

Un rabais de 350 francs par adulte, 700 francs par couple marié et 150 francs par enfant à charge, c’est ce que propose l’alliance de gauche au Grand Conseil vaudois. Mardi, elle a déposé une motion intitulée «Rabais d’impôts et hausse des déductions des frais de garde». «Notre texte demande que la baisse soit rétroactive sur l’année 2021 pour que les Vaudois en ressentent les effets tout de suite. Les temps sont durs. C’est très important, ils en ont besoin maintenant», a déclaré à «24 heures», Jean Tschopp, président du groupe socialiste. Le 10 mai dernier, la droite du Grand Conseil a fait passer une baisse de cinq points du coefficient cantonal d’impôts sur le revenu et la fortune. Cette baisse fiscale coûterait environ 180 millions à l’État et les motionnaires déplorent qu’elle ne profiterait qu’aux hauts revenus.