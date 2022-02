Egalité salariale – La gauche réclame une transparence totale des salaires en entreprise

Égalité salariale : La gauche réclame une transparence totale des salaires en entreprise

Savoir combien gagnent vos collègues et même vos supérieurs: une généralisation de cette pratique est demandée par des politiciennes de gauche.

L’entreprise Familie Wiesner Gastronomie, active en Suisse alémanique, permet à tous ses employés de demander le salaire d’un collègue ou d’un chef via un formulaire en ligne. Une réponse leur est ensuite donnée par téléphone. Et les éventuels bonus touchés par les cadres ne sont pas non plus secrets, peut-on lire ce lundi, sur le site de «20 Minuten».