Déambuler du rond-point de Rive à la place Bel-Air et de l’Alhambra à la rue du Rhône, sans klaxon, sans gaz d’échappement et sans feu rouge. C’est ce que souhaitent Les Verts de la Ville de Genève, les divers partis de gauche et les associations ATE et actif-trafiC. Lancée en février dernier, l’initiative communale pour créer une zone piétonne au pied de la Vieille-Ville a abouti. Les initiants ont récolté 4000 signatures et comptent déposer le texte mardi, a annoncé dimanche la «Tribune de Genève». Le texte, muni de plus de 4000 signatures, demande aussi que, une fois piétonisé, l’espace soit végétalisé et arborisé pour lutter contre les îlots de chaleur.