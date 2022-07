Zurich : La gauche s’attaque aux écrans publicitaires dans la rue

Les Verts, les socialistes et la liste Alternative s’allient au conseil de Ville de Zurich pour réguler, voire bannir, les panneaux publicitaires digitaux qui fleurissent un peu partout dans les gares et les espaces publics. Le «Tages-Anzeiger» écrit que les transports en commun zurichois développent «massivement» cette offre. Prochainement 257 arrêts de bus ou de tram sur environ 1200 seront équipés d’écrans destinés à la publicité.

Les autorités zurichoises y voient des recettes potentielles et favorisent l’installation de ces écrans. En 2017 la Ville avait annoncé que l’appel d’offres pour dix écrans publicitaires et vingt colonnes lumineuses d’affichage lui avait permis d’encaisser 3,6 millions de francs. Une somme bienvenue alors que le marché des affiches imprimées traditionnelles stagne depuis plusieurs années.

Pollution lumineuse

Une tendance que des élus de gauche ne voient pas d’un bon œil, car le digital est gourmand en énergie. Ils ont donc déposé deux postulats. Le premier exige un arrêt de la construction des écrans pour des raisons écologiques, le second demande même que les colonnes d’affichages lumineuses et les espaces publicitaires numériques soient mis hors service «le plus tôt possible». La pollution lumineuse est aussi pointée du doigt. L’office communal concerné compte aujourd’hui 69 écrans et 21 colonnes lumineuses exploitées aujourd’hui par la commune.