Stats: La gauche truste 69% des exécutifs des six plus grandes villes

L’Office fédéral de la statistique (OFS) a analysé les forces politiques des six plus grandes villes de Suisse que sont Winterthour, Zurich, Bâle, Berne, Lausanne et Genève. En 2022, avec en moyenne plus de 69% des sièges au sein des exécutifs de ces agglomérations de plus de 100’000 habitants, le camp rose-verts (PS, Verts et petits partis de gauche) est très fortement représenté. Toutefois, si l’on prend l’ensemble des 162 villes de Suisses, c’est le PLR qui est en tête avec 25% des mandats. Viennent ensuite le PS avec 21% puis le Centre (16%), l’UDC (10%), les Verts (9%) et le PVL (4%).