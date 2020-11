Brésil : La gauche un peu requinquée par les municipales

Après sa défaite contre l’extrême-droite de Bolsonaro lors de la présidentielle, la gauche brésilienne a repris des couleurs lors des municipales.

La gauche brésilienne, terrassée par l’élection de Jair Bolsonaro en 2018, a repris des couleurs aux municipales, avec les bons résultats de candidats jeunes et affranchis de la tutelle du Parti des travailleurs (PT) de l’ex-président Lula.

Incarnation de l’éveil d’une nouvelle gauche, Guilherme Boulos, du Parti socialisme et liberté (PSOL), s’est qualifié dimanche dernier pour le 2e tour des municipales du 29 novembre, à Sao Paulo, la plus grande métropole et la capitale économique du Brésil.