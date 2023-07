La gauche vaudoise ruse pour rendre bus et trains quasiment gratuits

Quasi gratuit au lieu de gratuit

Chassez une idée par la porte, elle revient par la fenêtre. Les initiants ont lu attentivement l’arrêt de la plus haute instance judiciaire du pays, et ils ont décelé une faille dans laquelle ils ont choisi de s’engouffrer: si la gratuité totale des transports en commun est en effet contraire à la Constitution fédérale, rien n’empêche selon eux le Conseil d’État de formuler «un contre-projet proposant une réduction très substantielle des tarifs». En clair: rendre les bus et les trams quasi gratuits.