La gauche veut des aides ciblées mais pas de baisses d’impôts

Les candidats Verts et socialistes à l’exécutif entendent soutenir les classes populaires et moyennes et poursuivre la transition écologique.

Les quatre candidats de gauche au Conseil d’Etat: Antonio Hodgers (Les Verts), Fabienne Fischer (Les Verts), Thierry Apothéloz (PS), tous conseillers d’Etat sortants, et la socialiste Carole-Anne Kast. 20 min / jef

Soutenir le pouvoir d’achat des Genevois: le thème vampirise la campagne pour le second tour de l’élection au Conseil d’Etat, le 30 avril. Les remèdes proposés, eux, divergent profondément. Là où les candidats de droite proposent une baisse linéaire d’impôts de 5% et des déductions fiscales, ceux de gauche, qui présentaient ce vendredi leur programme, rejettent cette solution. Les socialistes Thierry Apothéloz et Carole-Anne Kast et les Verts Fabienne Fischer et Antonio Hodgers préfèrent les aides ciblées.

La baisse d’impôts «ne concerne pas 152’000 personnes (ndlr: qui n’en paient pas en raison d’un revenu trop faible), soit 36% de la population, critique Thierry Apothéloz. Ces gens ne verront pas leurs conditions s’améliorer.» Pis, juge Carole-Anne Kast, de telles baisses «portent en elles une augmentation des inégalités, puisqu’elles favorisent davantage les personnes aisées». Or, les candidats de gauche entendent se focaliser sur «toutes les populations précarisées des classes populaires et moyennes».

Financer les reconversions

Verts et socialistes veulent ainsi favoriser la formation continue et la reconversion en «élargissant le cercle de bénéficiaires et le montant du chèque annuel de formation», expose Thierry Apothéloz. Il défend aussi la création d’une allocation perte de gain pour les personnes suivant une formation qualifiante de base. «Nous ne voulons pas de pertes de revenu pour ceux qui désirent se former.» L’Alternative propose aussi de doubler les allocations familiales du mois d’août pour aider les familles à faire face aux dépenses scolaires de la rentrée.

Loger pour les seniors

Carole-Anne Kast, qui rappelle que l’actuelle majorité de gauche de l’exécutif a augmenté en novembre l’allocation logement de 400 francs par pièce et par an, «soit 1600 francs par an pour une famille habitant un quatre pièces», davantage que ce qu’elle pourrait économiser via une baisse d’impôts, veut continuer à agir sur le logement, en particulier celui des seniors. Elle défend la création d’un type d’habitat «au juste prix, de taille petite à moyenne, ouvert à tous les seniors dès 65 ans, sans condition de ressources ni d’autonomie. Il s’agit de proposer des logements aux gens quand ils vont bien, ce qui permettra d’en libérer pour les familles.»

Préserver le salaire minimum

Fabienne Fischer, elle, annonce sa volonté de se battre pour que le salaire minimum soit maintenu à Genève, malgré les attaques qu’il subit au plan fédéral . «Il est de 4300 francs par mois. Pour une coiffeuse, le retour au salaire prévu par la CCT nationale signifierait 3700 francs par mois.» Vu le coût de la vie à Genève, «cette exception cantonale est une nécessité». La Verte fait aussi de la lutte contre le travail au noir une priorité, pour les salariés bien sûr, mais aussi pour garantir la loyauté du cadre concurrentiel. «Il est très important qu’une entreprise faisant les choses bien ne soit pas pénalisée.»

Moins de voitures en ville