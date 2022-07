Suisse: La gauche veut étiqueter les images retouchées

Kim Kardashian devra marquer les photos retouchées en Norvège. INSTAGRAM/CANDICESWANEPOEL

Des corps super minces sur une plage exagérément belle de Bali, une peau sans défaut, des lèvres pulpeuses, des courbes féminines et pourtant tout à fait minces: le monde sur Instagram est impeccable. Le hic: de plus en plus d’adolescents et de jeunes adultes s’empressent de suivre ces prétendus idéaux. Pour réduire ce phénomène, le Parlement norvégien a récemment adopté une nouvelle loi: à l’avenir, les photos publicitaires retouchées devront être signalées comme telles. Cela concerne surtout les influenceurs sur les médias sociaux, mais aussi les entreprises publicitaires ordinaires.

Des voix s’élèvent désormais pour réclamer une loi similaire en Suisse. La conseillère nationale Sandra Locher Benguerel (PS/GR) affirme: «Je trouve que la loi norvégienne est une très bonne solution», estime-t-elle. «Je vais l’examiner de plus près et déposer une intervention lors de la session d’automne.» Idéalement, selon elle, une telle loi devrait être appliquée sur tous les canaux et sanctionnée par des amendes en cas d’infraction. Parallèlement, il serait judicieux de l’aborder au niveau européen, car de nombreuses entreprises font également de la publicité à l’étranger. «On veillerait ainsi à une plus grande transparence et à ce que davantage de vraies images soient utilisées dans la publicité.»

Grand, visible et bien placé

Le nouveau président de la Jeunesse socialiste, Nicolas Siegrist, est du même avis: «Les jeunes sont poussés à un comportement alimentaire malsain par des images parfaites», dit-il. Il soutiendrait une telle loi. «Ceci lorsque des intérêts commerciaux sont présents et encouragent un sentiment de corps malsain et impossible à avoir». Tant Sandra Locher Benguerel que Nicolas Siegrist sont d’accord sur le fait que l’étiquetage doit être grand, bien visible et placé bien en vue.

D’un point de vue purement juridique, une telle obligation de déclaration serait réalisable en Suisse, affirme pour sa part l’avocat Martin Steiger. «Une mise en œuvre avec un nouvel article de la loi fédérale contre la concurrence déloyale serait ce qui me semble le plus évident», explique-t-il.

