Pour un usage limité des souffleurs de feuilles à Zurich

Zurich : La gauche veut limiter l’usage des souffleurs de feuilles mortes

À Zurich, les Verts et le PS ainsi que treize organisations de soutien ont déposé, mercredi, auprès du Conseil municipal, une motion demandant que l’utilisation des souffleurs et aspirateurs de feuilles soit limitée aux mois d’octobre à décembre.

Selon eux, la politique doit enfin agir, car ces appareils sont utilisés dans de plus en plus d’endroits. «Ils ne sont plus seulement utilisés pour dégager les trottoirs et les rues, mais aussi, notamment, pour nettoyer les chantiers. Des poussières fines et des bactéries sont alors soulevées et inhalées par la population», déplorent-ils.