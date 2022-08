Congrès de l’UDC: «La gauche veut mettre en place une dictature écologiste»

«Des temps sombres nous guettent et la Suisse est menacée par une crise énergétique dramatique avec des conséquences cataclysmiques pour les habitants. Mais cette menace ne provoque aucun malaise chez la gauche rose-vert qui s’en réjouit secrètement car cela la rapproche à grands pas de son objectif: rééduquer la population et mettre en place une dictature écologiste», a lancé le Tessinois en plaçant ainsi clairement la pénurie d’énergie comme le point fort de l’assemblée.

«Chaos, pauvreté et faim» nous guettent, selon l’UDC

Pour Marco Chiesa, «une pénurie d’électricité est synonyme de chaos, de froid, de pauvreté, de faim et de mort». Et d’ajouter: «ce scénario catastrophe est l’objectif secret de la gauche rose-vert qui pourra ainsi nous imposer sa dictature teintée d’interdictions et de renoncements». Pour le Tessinois, la chose est claire: «l’élite privilégiée de la gauche se réjouit de la hausse des prix de l’énergie» et veut même les augmenter, estime-t-il. «L’impact pour les familles, la classe moyenne et les travailleurs ne l’intéresse pas».