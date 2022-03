Genève – La gauche veut que les étrangers puissent être élus

Les résidents étrangers pourraient se présenter à l’élection au Conseil d’Etat genevois. Georges Cabrera/TDG

«On fait partie de l’équipe, mais lors des matches, on reste sur le banc car on ne nous permet pas de jouer», a illustré Giovanni Tinella. Cet Italien installé à Genève depuis 13 ans participait, jeudi, au lancement de l’initiative constitutionnelle «Une vie ici, une voix ici... renforçons notre démocratie» par les partis de gauche, les syndicats et des associations.

Le texte fait suite à un projet de loi refusé de justesse par le Grand Conseil il y a un an. Il vise à donner aux étrangers établis au bout du lac depuis 8 ans au moins le droit de vote et d’éligibilité au niveau cantonal. Les initiants ont quatre mois pour récolter un peu plus de 8000 signatures. Ce pas, qui ferait de Genève un canton pionnier (lire encadré), est une «évidence» pour Pierre Vanek, député Ensemble à Gauche. Et il ne ferait que «combler un déficit démocratique», a jugé Xhevrie Osmani, députée socialiste.

Ajouter sa voix au débat politique

Selon Aude Martenot, députée Ensemble à Gauche, les résidents étrangers veulent participer à la vie politique: «Nous le voyons quand nous abordons la population pour faire signer des textes.» Un avis que partage Mylene Soto, membre du syndicat SIT, qui a insisté sur les multiples facettes de sa participation à la vie genevoise. «Je travaille, je paie des impôts, je suis active au sein d’associations. Je fais de mon mieux pour m’intégrer, j’aimerais ajouter ma voix au débat politique.»

Les instigateurs de l’élargissement des droits démocratiques estiment que les résidents étrangers, concernés par les décisions d’ordre politique, doivent pouvoir donner leur avis. «Dans un mois, nous votons sur la réforme du cycle d’orientation, a souligné le député écologiste Pierre Eckert. Les familles de résidents étrangers seront touchées au même titre que les familles suisses. Elles doivent pouvoir s’exprimer.»

Vers une démocratie plus représentative

Au-delà de l’expression, le droit de vote et d’éligibilité «est important pour la participation de ces communautés», a déclaré Ramazan Baytar, kurde, «père et grand-père de Suissesses» et installé dans le canton depuis 31 ans. «A long terme, il est problématique d’exclure une partie de la population.» A Genève, où plus de 40% de la population résidente est étrangère, «cette initiative est un signal assez fort dans le sens d’une démocratie plus représentative», a jugé Xhevrie Osmani.

A en croire les initiants, l’élargissement des droits démocratiques ne bouleverserait pas l’équilibre politique du canton. «Il y a une incroyable diversité dans la migration, qui n’est ni de gauche ni de droite», a précisé Albana Krasniqi Malaj, directrice de l’Université populaire albanaise. Pour elle, l’accès à la citoyenneté doit être encouragé.

Naturalisation plus difficile

Les promoteurs du texte s’opposent à l’idée, défendue par certains partis de droite, que la citoyenneté doit être conditionnée à la nationalité helvétique. «J’ai entrepris les démarches pour être naturalisé, mais ma demande n’a pas été acceptée», a relevé Ramaza Baytar. Surtout, les initiants relèvent que «ceux qui disent qu’il suffit d’obtenir la nationalité pour pouvoir voter sont les mêmes qui durcissent les exigences pour devenir suisse». Et de noter que la dernière modification de la loi a abouti à rendre plus difficile la naturalisation. «Je me sens suisse, a insisté Ramazan Baytar. Je n’ai pas besoin d’un papier qui me le dise.»