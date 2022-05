Nouveau dispositif : La gendarmerie jurassienne sera bientôt armée de tasers

Le Jura devient le premier canton latin à équiper ses agents de première intervention d’un dispositif incapacitant par impulsion électrique. Son déploiement est prévu dès l’automne.

Pour accroître la sécurité des personnes interpellées et des intervenants, les gendarmes de la Police cantonale jurassienne seront armés d’un dispositif incapacitant (DI) par impulsion électrique, dit taser, à partir de l’automne. Ce moyen d’immobilisation momentané sera utile lors des interventions délicates et à risques, annonce mardi la police cantonale jurassienne dans un communiqué.

Après Berne et Bâle-Ville outre-Sarine, «le Jura devient le premier canton latin a doté les agents des patrouilles de première intervention de ce moyen. Ces derniers disposeront d’un engin par binôme», Damien Rérat, chef de la Police cantonale jurassienne.

Les agents du groupe d’intervention et tireurs d’élite (GITE) – l’équivalent du DARD vaudois – en disposent déjà depuis 2013. Damien Rérat, fait état d’environ «une utilisation du DI par année par le GITE».

«Eviter l’usage de l’arme à feu»

«Il s’agit de couvrir une plage entre la maîtrise à mains nues, l’usage du spray au poivre et du bâton, et l’engagement de l’arme à feu, afin d’éviter le risque d’usage de cette dernière», poursuit-il.

Le taser pourra, par exemple, être utilisé dans le cas d’une personne jugée dangereuse pour elle-même ou pour autrui, armée d’un objet susceptible de blesser, ou encore lors de menaces physiques importantes. «C’est donc à la fois un moyen de contrainte et un moyen de protéger l’individu dangereux», ajoute Damien Rérat.

Chaque gendarme jurassien toutefois devra participer à une formation qui portera, en complément des bases juridiques et tactiques nécessaires, sur la mise en œuvre du DI. L’objectif est de parvenir à une désescalade de la situation difficile et une issue si possible sans violence ni blessure.