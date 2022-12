Coupe du monde: La génération dorée suisse veut écrire l’histoire contre le Portugal

La Suisse de 2022 assume plus que nulle autre avant elle ses objectifs d’aller le plus loin possible. Peut-être aussi parce qu’elle sait qu’après ça, pour la prochaine grande compétition – l’Euro 2024 –, elle accusera deux ans de plus. Pour les Sommer, Rodriguez, Shaqiri et Xhaka, c’est peut-être l’année ou jamais.