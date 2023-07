Shopping: la génération Z beaucoup plus ouverte à la technologie

Les nouvelles technologies sont bien vues par les plus jeunes acheteurs, beaucoup moins par les seniors.

Réalité augmentée pour essayer des habits sans détourner les yeux de son écran? Payer par nos données biométriques? Se faire livrer ses achats par drones? À peu près personne n’en veut, sauf une partie de la génération Z (personnes nées entre 1997 et 2010). Selon un sondage représentatif réalisé par le prestataire de paiements Nets Suisse, dont les résultats ont été publiés mercredi, les plus jeunes sont largement plus ouverts aux nouveautés technologiques que le reste de la population.