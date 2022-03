Guerre en Ukraine – La générosité freinée par la frilosité des banques suisses

Malgré plusieurs demandes d’ouverture de compte, il a été difficile pour Constantin et Karyna de trouver une banque via laquelle récolter des fonds.

Suisse d’origine ukrainienne, Constantin et Karyna, son épouse ukrainienne, s’activent depuis le début de l’invasion russe afin de venir en aide à leurs compatriotes le plus simplement possible. Leur idée: «D’abord, envoyer du matériel, puis récolter des fonds pour pouvoir en acheter davantage et, dans un deuxième temps, aider à la reconstruction du pays.» Mais voilà, parfois les idées les plus simples se révèlent les plus compliquées à mettre en œuvre, comme ils l’ont appris à leurs dépens.