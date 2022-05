Football: La générosité XXL d’Erling Haaland

Au moment de quitter définitivement ses coéquipiers et le centre sportif du Borussia Dortmund, cette semaine, la star norvégienne s’est muée en Père Noël.

Erling Braut Haaland AFP

Cet été, aux quatre coins de la planète, des milliers de footballeurs professionnels vont changer d’adresse. Des départs qui ressemblent parfois à une libération – comme par exemple celui de Gareth Bale du Real Madrid – mais qui sont aussi souvent un moment très difficile à passer.

Personne ne va plaindre Erling Braut Haaland qui a lui-même choisi de tourner le dos au Borussia Dortmund – où il avait fait ses débuts en Bundesliga en janvier 2020 avec Lucien Favre sur le banc – pour rejoindre Manchester City et Pep Guardiola. Avec, à la clé, un juteux contrat estimé par la presse anglaise à plus de 20 millions d’euros par an. Ce qui en fera le Citizen le mieux rémunéré derrière le Belge Kevin De Bruyne.

Un grand pas en avant sur le plan sportif et économique qui n’a pas fait oublier au Norvégien de bientôt 22 ans les magnifiques deux saisons et demie qu’il a passées au Borussia. Samedi dernier, face au Hertha Berlin, à l’occasion de son dernier match devant ses désormais ex-supporters, le géant norvégien les a d’ailleurs longuement et chaleureusement remerciés pour leur soutien inconditionnel.

Des montres pour tous

Mais les adieux à ses coéquipiers et à toutes ces indispensables personnes qui font d’un club une vraie famille ont été un moment plus pénible encore pour lui. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Haaland s’est montré très reconnaissant, comme le raconte «Bild» cette semaine. Selon le quotidien allemand, le buteur scandinave a presque dépensé un demi-million d’euros pour leur offrir de superbes cadeaux.

Pour bien montrer sa gratitude envers tous ceux qui l’ont accompagné, et surtout aidé à devenir l’un des meilleurs attaquants du monde, durant plus de deux ans, Erling Haaland a donné à chacun de ses coéquipiers une montre d’une valeur de quelque 15’000 euros. Quant à celles qu’il a ensuite offertes à tous les membres du staff – physiothérapeutes, cuisiniers, masseurs, psychologues – leur valeur est quand même estimée à près de 10’000 euros pièce.