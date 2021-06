Genève - La Geneva Pride tombe le masque, entre joie et gravité

1 / 8 La foule a accueilli avec enthousiasme la performance de danse du collectif Princess genderfuck. Laurent Guiraud – Tamedia Laurent Guiraud – Tamedia Plusieurs centaines de personnes avaient investi la place des Nations. 20 Minutes / jef

C’est un hasard, mais surtout un symbole. La Geneva Pride (ou plutôt son apéritif, lire l’encadré), dont le coup d’envoi a été donné ce samedi, est tombée le jour où les masques disparaissaient en extérieur, où les visages, les sourires et les identités pouvaient à nouveau s’afficher fièrement. «Nous allons laisser jaillir notre lumière, que nous avons toutes et tous en nous: l’amour!» a ainsi harangué Greta Gratos, figure des nuits genevoises et du mouvement LGBTQIA+, sur le podium monté pour l’occasion à la place des Nations.

Assemblée très jeune

Face à elle, une foule de plusieurs centaines de personnes, heureuses, bigarrées, parfois extravagantes, portant haut les couleurs de l’arc-en-ciel, et pour une bonne partie très jeune, prenant au mot les paroles qu’entonne la maîtresse de cérémonie: I am what I am (je suis ce que je suis), le tube de Gloria Gaynor. L’énergie est là, l’esprit festif aussi, mais ils ne sont pas vains. C’est qu’il s’agit d’affirmer, haut et fort, que si la communauté LGBTQIA+ se montre, c’est aussi pour revendiquer, car «malgré de maigres avancées, la violence envers elle n’a jamais cessé», rappellent à l’assemblée les coprésidents de l’événement, Daphné Villet et Xavier Lavatelli.

À l’exubérance répond donc la gravité, les deux orateurs égrenant les exemples de «toutes ces personnes agressées pour avoir voulu être libres d’aimer qui elles voulaient. Trop souvent nous entendons: que voulez-vous de plus? Rien de plus que vous: l’égalité des droits et vivre sans avoir peur.»

Mariage pour tous

Il s’avère que ce discours trouve un écho certain auprès des autorités genevoises. Le conseiller administratif Vert de la Ville de Genève, Alfonso Gomez, est là pour rappeler à communauté qu’il est «extrêmement important de rester visible et de revendiquer le progrès et le respect des droits. La Pride romande est plus que jamais nécessaire.» Qui plus est à l’aube, contextualise-t-il, du «combat pour le mariage et la filiation pour tous les couples», loi qui sera soumise au peuple suisse le 26 septembre. «La campagne sera éprouvante, il faudra tenir», prévient-il.

Sus au devoir de réserve

La communauté LGBTQIA+ bénéficiera, au bout du lac, d’un allié de poids en la personne de Nathalie Fontanet, la conseillère d’État PLR chargée des finances mais aussi de la promotion de l’égalité, une cause qu’elle a empoignée à bras le corps depuis son arrivée au pouvoir. Ainsi annonce-t-elle qu’elle demandera à l’exécutif genevois de faire une exception pour la laisser faire campagne cet automne, alors que d’ordinaire, les magistrats sont tenus à un strict devoir de réserve. «Au niveau social on a l’impression que les avancées sont là, mais elles n’existent pas au niveau légal.»

«Faire bouger la norme»

L’élue rappelle que «certains n’osent pas se dévoiler, être soi-même, se cachent par peur d’être rejetés par leur famille, leurs amis, parce qu’ils ne rentrent pas dans la norme. Cela génère de l’exclusion, du décrochage scolaire, des dépressions allant jusqu’au suicide – les jeunes sont particulièrement fragiles. Il nous appartient de faire bouger cette norme pour vous y faire rentrer toutes et tous. Le chemin est encore long.» Et de conclure: «Soyez fiers de qui vous êtes, vous le devez».