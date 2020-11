Diplomatie : La Genève internationale respire avec l’élection de Joe Biden

Joe Biden a promis de redonner aux Etats-Unis un rôle proactif sur le multilatéralisme s’il était élu, prenant le contre-pied de la politique menée par Donald Trump durant quatre ans.

Sous le président américain, les Etats-Unis ont coupé un certain nombre de leurs financements onusiens. Ils se sont retirés du Conseil des droits de l’homme, ont lancé la procédure pour sortir de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) l’été prochain et ont menacé à plusieurs reprises de quitter l’Organisation mondiale du commerce (OMC) qu’ils bloquent.

«Bonne nouvelle pour l’OMS», a fait remarquer sur les réseaux sociaux la directrice du programme de santé mondiale à l’Institut des hautes études internationales et du développement (IHEID) Ilona Kickbusch. Ces derniers mois, M. Trump avait accusé à de nombreuses reprises l’organisation et son directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus d’avoir mal piloté la réponse internationale à la pandémie et d’être trop proches de la Chine.