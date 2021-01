Musique : La Genevoise Danitsa signe avec une major

La chanteuse a annoncé qu’elle avait décroché un contrat avec Island Records, filiale du mastodonte Universal.

Danitsa, 26 ans, est aux anges. Elle vient de signer un contrat avec une importante maison de disques. La lauréate en 2018 d’un Swiss Music Award a dit toute sa joie sur les réseaux sociaux. «C’est avec beaucoup d’émotions que je vous annonce ma signature sur l’un des prestigieux label d’Universal, Island Records. J’avais 10 ans quand j’enregistrais mon premier morceau avec mon père Skankytone. À 14 ans je m’installais à Genève et je rencontrais le collectif Little Lion Sound avec qui je filmais mes premières vidéos YouTube», s’est souvenue la chanteuse et rappeuse révélée en 2017 par les singles «Captain» et «Remember Me».

Elle a ajouté qu’à ses débuts elle avait hésité à partager son art: «Prendre des risques, c’est se donner la chance de ne pas regretter plus tard.» Et de conclure, à l’attention de son public: «Vous me donnez la force de réaliser le rêve que je me suis promis quand j’avais 10 ans alors tout simplement MERCI»

Du côté de la maison de disques, on s’est dit «heureux et fier» d’avoir signé la «talentueuse et charmante» Danitsa. Le label a précisé qu’elle sortirait le single «Let Go» le 22 janvier 2021. Un album, le deuxième de la Genevoise après l’excellent «Ego» en 2017, suivra dans le courant de l’année.