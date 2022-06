Coronavirus : La gestion de la crise «a relativement bien fonctionné»

Le chancelier fédéral a présenté un rapport évaluant la gestion de la pandémie par l’Administration fédérale. Il a formulé treize recommandations d’amélioration.

Si sur l’ensemble de la période analysée la gestion de la crise «a relativement bien fonctionné», le rapport de la chancellerie a identifié «neuf champs d’action (domaines dans lesquels il faut intervenir) et formulé treize recommandations sur la base des données analysées». Trois domaines nécessitent une intervention rapide: l’organisation de la gestion de crise de l’Administration fédérale, la coordination et la consultation au sein du système fédéral et l’association des milieux scientifiques à la gestion de crise, a expliqué M. Thurnherr.