Suisse : La gestion de la santé en entreprise se diffuse de plus en plus

Le dernier monitoring de Promotion Santé Suisse montre que 75% des entreprises du pays comptant 50 employés ou plus, ont des mesures pour promouvoir la santé.

Les résultats du deuxième monitoring GSE 2020 de Promotion Santé Suisse montrent que les entreprises en Suisse comptant 50 employés ou plus accordent de plus en plus d’importance à la gestion de la santé en entreprise (GSE): elles sont 26,3% à mettre en œuvre systématiquement la GSE, contre 22,7% en 2016. Toutes tailles confondues, la moitié d’entre elles déclarent la mettre souvent en œuvre. Ainsi, la part d’entreprises mettant en œuvre des mesures de GSE atteint désormais environ 75%.

Les entreprises cherchent principalement, à travers leur engagement dans le domaine de la GSE, à accroître la satisfaction et le bien-être de leur personnel (elles sont 67,9% à considérer ces raisons comme «très importantes»), à réduire l’absentéisme (57,8%) et à accroître leur attrait en tant qu’employeurs (56,1%).

De plus, avec cet engagement, les entreprises veulent assumer leur responsabilité sociale (46,6%) et renforcer leur image publique (43,5%). Enfin, les entreprises espèrent aussi obtenir des avantages concurrentiels lors du recrutement de main-d’œuvre qualifiée. Les mesures visant à l’aménagement de postes de travail ergonomiques, à une bonne culture d’entreprise et une culture de conduite empreinte d’estime, à une conception des tâches favorable à la santé et à la conciliation entre vie professionnelle et vie privée sont les plus diffusées. Leur mise en œuvre a progressé de manière significative par rapport à 2016.

La taille de l’entreprise: un facteur de taille

Un examen plus approfondi de l’évolution des deux enquêtes de 2016 et 2020 montre que la mise en œuvre de la GSE est d’autant plus systématique que l’entreprise est grande: 32,6% des entreprises de grande taille (à partir de 250 coll.) déclarent mettre en œuvre la GSE de manière systématique, contre 24,6% des entreprises moyennes (de 100 à 249 coll.) et 19,2% des petites entreprises (50 à 99 coll.). La plus forte progression est à observer du côté des entreprises de taille moyenne.

Enfin, la GSE est davantage mise en œuvre dans le secteur des services que dans le secteur industriel, lequel n’enregistre aucune amélioration notable par rapport à 2016.

Des différences régionales

Les résultats présentés par Promotion Santé Suisse constatent encore que les entreprises de Suisse alémanique affichent en moyenne un degré de mise en œuvre de la GSE plus élevé que les entreprises de Suisse romande ou du Tessin.

Cependant, les entreprises de ces deux régions tendent à signaler plus fréquemment une amélioration des conditions pour la GSE suite à la pandémie de Covid-19 que leurs homologues de Suisse alémanique.

Importance de la GSE reconnue par les directions

D’après le monitoring de Promotion Santé Suisse, un potentiel d’optimisation apparaît dans les domaines des mesures de sensibilisation au stress et à la santé psychique ainsi que des mesures d’ancrage stratégique, de vérification de l’efficacité de la GSE et d’implication des employés. À noter que près de 20% des entreprises ne disposent encore d’aucun instrument dans ces domaines.

Les conditions pour de futures améliorations sont réunies: dans près de 90% des entreprises, la direction est consciente de l’importance de la GSE et apporte son soutien à cette thématique. Par ailleurs, de nombreuses entreprises se montrent disposées à parler ouvertement du thème de la santé au travail. Dans l’ensemble, les conditions pour la GSE se sont significativement améliorées par rapport à 2016.

Appel à des soutiens extérieurs

Les deux tiers des entreprises ont recours à des prestations et à des instruments externes pour la mise en œuvre de la GSE, une proportion qui est restée stable depuis 2016, dévoile le monitoring GSE 2020 de Promotion Santé Suisse. Alors que les conseils, formations et outils sont le plus souvent utilisés, les outils en ligne et les applications gagnent en importance ces dernières années.