Confédération: Le Ministère public épinglé pour son travail «lacunaire» et «obsolète»

L’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération (MPC) a constaté une gestion «lacunaire» et «obsolète» de dossiers après avoir examiné 6400 ordonnances de classement et de non-entrée en matière prononcées entre 2016 et 2020. Le MPC ne «recense pas systématiquement les infractions qu’il poursuit», peut-on lire dans un communiqué.