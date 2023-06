Genève: La gestion des finances cantonales plébiscitée

Une «gestion financière prudente» de la part du Canton et le «dynamisme du tissu économique»: tels sont les éléments qui, selon l’Etat de Genève, ont permis à ce dernier de décrocher la note de référence à long terme AA, attribué par l’agence de notation Standard & Poor's (S&P). C’est une «première historique», se félicite le Département des finances. Lequel précise dans un communiqué publié lundi que le canton a les moyens d'améliorer encore ce résultat ces deux prochaines années, selon S&P. Et ce, relèvent les autorités, «si la vitalité de l'économie genevoise continue d'alimenter la croissance des recettes fiscales et que la qualité de la gestion des dépenses publiques genevoises est maintenue.»