Guerre en Ukraine : La gestion des réfugiés du canton de Lucerne irrite Kiev

Le canton a choisi de placer les réfugiés ukrainiens dans des bunkers ou des halles, leur permettant ainsi de vivre en communauté. Un argument qui ne convainc pas du tout le gouvernement ukrainien.

Le canton de Lucerne mise sur des hébergements dits collectifs pour accueillir les réfugiés ayant fui la guerre en Ukraine. Ceux-ci sont ainsi placés dans des installations de protection civile souterraines ou disposent d’un lit dans des halles. Avec ce type d’hébergements, les personnes en fuite peuvent ainsi vivre en communauté. Un avantage, selon le canton. «Ils sont ainsi avec des personnes qui parlent la même langue qu’eux et qui ont vécu des choses similaires», se défend Silvia Bolliger, responsable du service asile et réfugiés.

Une situation qui fait aujourd’hui réagir le gouvernement ukrainien. Tetiana Lomakina fait partie des proches conseillers du président Volodymyr Zelensky. Actuellement, elle est principalement chargée de mettre en place des couloirs humanitaires, d’évacuer les villes et d’amener les Ukrainiens dans des zones sûres. Bien que reconnaissante du soutien et des soins reçus par ses compatriotes, elle se montre irritée par le fait que Lucerne préfère héberger les réfugiés dans des logements de masse et refuse les offres de particuliers.