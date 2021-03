Neuchâtel : La gestion était plus lacunaire qu’on le pensait

Un audit, que le quotidien «Arcinfo» a enfin pu consulter, montre que la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat était souvent menée «à la bonne franquette» sous la houlette de l’ancien directeur.

«Arcinfo» s’est battu jusqu’au Tribunal fédéral pour obtenir le droit de consulter l’audit sur la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat (LNM). Et il a bien fait: le document montre des lacunes de gestion plus graves que ce qui avait filtré jusqu’alors. Il met en lumière différents points qui tendent à montrer que le directeur de l’époque, Jean-Jacques Wenger, licencié en 2017, et Olivier Arni, qui a quitté l’Exécutif de la Ville de Neuchâtel la même année, ont souvent mené la barque «à la bonne franquette» et sans en référer au reste du conseil d’administration.