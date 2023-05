62 millions: la gigantesque villa de Drake est à vendre

Deux étages, une piscine à débordement et plus de 1600 m² de surface habitable: voici la luxueuse villa qu’occupait encore Drake, l’an passé.

Si le bien sur la photo vous est familier, c’est parce qu’il avait déjà fait les gros titres en 2021. À l’époque, la propriété venait d’être construite et cherchait preneur pour 65 millions. Le rappeur Drake, dont la résidence principale, Yolo estate, avait alors été mise en vente, a occupé les lieux durant quelques mois en location. Par la suite, le bien avait été acheté pour 42 millions de dollars.

Aujourd’hui, moins d’un an plus tard, le bien se retrouve une nouvelle fois sur le marché de l’immobilier, au prix de 62 millions de dollars. Son actuel propriétaire, dont le nom n’a pas été divulgué, n’y aurait même jamais emménagé, préférant y faire réaliser des travaux de rénovation. Peu de détails sont disponibles. On sait néanmoins, d’après un permis de construire librement consultable à Beverly Hills, que la piscine a été modifiée.

Un olivier vieux de 150 ans

La villa est située sur un terrain de plus de 2000 m² dans le quartier de Trousdale à Beverly Hills. Les travaux de construction, qui ont duré six ans, avaient été confiés à Luxford Investment Group, une entreprise fondée par l’entrepreneur chinois Wang Zhongjun. On doit son design et son aménagement intérieur exclusif au bureau d’architectes sud-africain Saota.

L’entrée de la villa pourrait tout aussi bien être celle d’un musée d’art contemporain. Pour atteindre la porte d’entrée, il faut franchir une passerelle en marbre. BEVERLY HILLS ESTATES Derrière la porte d’entrée se trouve un atrium sur deux étages, dans lequel trône un olivier vieux de 150 ans. BEVERLY HILLS ESTATES

Une fois le portail franchi, il faut emprunter un sentier, puis une passerelle en marbre au-dessus d’un bassin pour atteindre la maison de 1600 m². Dans l’entrée, les visiteurs sont accueillis par l’un des points forts de la villa: un atrium sur deux étages dans lequel trône un olivier vieux de 150 ans.

Home cinéma, cave à vin et salon de massage

La villa comprend par ailleurs deux cuisines, toutes deux équipées d’électroménager professionnel. Les immenses baies vitrées de la salle de séjour, où trône une cheminée en marbre italien noir, donnent sur une terrasse avec foyer. Cette dernière offre une vue imprenable sur Los Angeles. Une vue qu’offre également la piscine à débordement, incontournable dans une villa de ce standing.

La superficie de la propriété située dans le quartier de Trousdale, dépasse les 1600 m². BEVERLY HILLS ESTATES La villa comprend plusieurs terrasses,… BEVERLY HILLS ESTATES … sept chambres à coucher, ainsi que … BEVERLY HILLS ESTATES