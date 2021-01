États-Unis : La glace cède sous son scooter des neiges, devant des témoins horrifiés

Un jeune homme de 26 ans s’est retrouvé coincé dans un lac gelé, dimanche dans le Michigan. Les secours n’ont rien pu faire pour le sauver.

Un drame est survenu dimanche sur un lac gelé du Michigan. Un jeune homme de 26 ans était en train de faire du scooter des neiges sur Wolverine Lake quand son engin a fendu la glace et terminé sa course dans les eaux glacées. Alors que le malheureux s’enfonçait, plusieurs témoins ont désespérément tenté d’alerter les urgences avant de perdre la victime de vue. Les pompiers, la police du lac et une équipe de plongeurs sont arrivés trop tard, écrit Click on Detroit.