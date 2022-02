Vallée de Joux (VD) : La glace du lac cède sous ses pieds

Marcheurs et patineurs ne sont plus autorisés sur le lac de Joux gelé. Mais un homme y est quand même allé jeudi et il est tombé dans l’eau. Il a heureusement pu être rapidement secouru.

Pendant quelques jours, fin janvier, le lac de Joux était suffisamment gelé pour qu’on puisse marcher ou patiner dessus. Mais ce n’est plus le cas. 20min/Vanessa Lam

Malgré l’interdiction en vigueur depuis mardi, un homme s’est aventuré sur le lac de Joux, jeudi vers 17 h, et la glace a cédé sous ses pieds. L’imprudent a eu doublement de la chance: une femme l’a vu et a pu donner l’alerte et des policiers qui se trouvaient non loin de là ont pu lui porter secours rapidement, relate 24heures.ch. Ils ont utilisé un câble électrique en guise de corde afin de tracter l’homme jusqu’à la rive. Il a ensuite été emmené à l’hôpital, mais ses jours ne seraient pas en danger.

Fin janvier, la glace du lac de Joux était suffisamment sûre pour pouvoir y patiner ou y marcher. Et les gens en avaient profité avec enthousiasme: