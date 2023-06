Consommation: La glace perd son indien mais garde ses plumes

Le chef indien figurant sur l’emballage de la glace Winnetou de la société Frisco de Rorschach (SG) a disparu. L’entreprise Froneri, à laquelle appartient Frisco, envisageait déjà en 2020 un changement de nom dans le cadre du débat sur le racisme et l’appropriation culturelle. Par exemple, l’année dernière, Migros avait déjà remplacé sur l’emballage de la glace à l’eau Cowboy une image stéréotypée d’un Mexicain avec sombrero, moustache et fusil par un cow-boy. Pour la glace Winnetou, le nom reste le même, mais le logo a été renouvelé.

Avis partagés

Dans les rayons de la Coop à Saint-Gall, on ne trouve désormais plus la glace culte que dans son nouvel habit. Un rapide sondage a été effectué auprès des clients. «Oh mon Dieu! L’indien est parti», s’exclame Sara. Mais ce n’est pas pour autant qu’elle ne va plus en acheter. Philosophe, elle ajoute: «Si cela devait déranger quelqu’un, je pense qu’il n’y a pas de problème à ce qu’on change». Ce n’est pas l’avis de Joël: «Je ne comprends pas vraiment pourquoi on l’a enlevé». Selon lui, il s’agirait alors de repenser tous les produits et changer les moindres symboles ou noms problématiques. «Je ne pense pas que cela en vaille la peine», conclut-il.