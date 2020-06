Football

La «glace sans coupe» de Cristiano Ronaldo

Après la finale de la Coupe d’Italie perdue par la Juventus contre Naples, un marchand de glaces napolitain s’est gentiment moqué du Portugais de la Juve.

S’ils ont été battus en Coupe d’Italie, Ronaldo et la Juventus font toujours la course en tête en Serie A. La Vieille Dame est au coude-à-coude avec la Lazio au sommet du classement et possède plus de 20 points d’avance sur Naples (6e). De quoi atténuer un peu l’amertume de la défaite en finale de Coupe.