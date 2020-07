Michele Morrone

La gloire grâce à son sex-appeal

Depuis qu’il a joué dans le film «365 DNI», Michel Morrone est courtisé par les plus grandes marques et se lance dans la musique.

La vie de Michele Morrone a complètement changé depuis qu’il a incarné un mafieux sicilien sexy et dominateur dans «365 DNI», thriller polonais aux scènes très osées, diffusé sur Netflix. L’énorme succès du film, aussi décrié par certains, a permis à l’acteur italien de 29 ans de connaître une notoriété fulgurante. Lui qui travaillait en tant que jardinier, il y a quelques mois encore avec un salaire de 600 francs par mois, vit aujourd’hui un rêve éveillé. Considéré comme le nouveau sex-symbol du cinéma, Michele a signé un très gros contrat pour devenir l’ambassadeur de la nouvelle campagne des marques Marciano et Guess by Marciano. Son cachet s'élèverait à six chiffres, selon JustJared . Passionné de musique depuis des années, il a aussi annoncé dans une story Instagram à ses 8, 3 millions d’abonnés que son premier album, «Dark Room», sortira le 31 juillet 2020.

C’est donc une sacré revanche pour le jeune homme qui a vécu une période difficile. «Il y a un an et demi, j'étais prêt à tout abandonner, je ne voulais plus être acteur. J'avais atteint un stade sévère de dépression après mon divorce, a-t-il raconté lors d’un live Instagram. J'ai trouvé un travail en tant que jardinier dans un village reculé de 1 000 habitants, car je n'avais plus d'argent. Mais la vie est étrange, lorsque vous êtes à terre, le destin fait passer le bon train devant vous et, si vous êtes fort, vous pouvez le prendre. Croyez toujours en vous, toujours!»