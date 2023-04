Ski alpin: La GOAT Mikaela Shiffrin reçoit une chèvre

Getty Images via AFP

Mikaela Shiffrin et sa chèvre.

Parfois lancé à tout va, le titre de GOAT (pour Greatest Of All Times, soit meilleur de tous les temps) semble coller aux performances de Mikaela Shiffrin. La skieuse américaine compte plus de victoires en Coupe du monde que quiconque. Avec ses 88 succès, elle a dépassé le record du Suédois Ingemar Stenmark cette saison, tout en ayant rapporté trois médailles (une d’or, deux d’argent) des Championnats du monde de Courchevel/Méribel au mois de février.