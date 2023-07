La Golden Team du festival Paléo est présente dans l’espace

Dan (en bas, à dr.) et son équipe qui compte une soixantaine de membres.

La Golden Team, équipe des techniciens de la Grande Scène, a son logo qui orbite à 500 km autour de la Terre. Grâce aux contacts de l’un de ses membres, il a été apposé sur un satellite, non gouvernemental, qui a décollé en novembre 2022 d’Inde.

«C’était un moyen de nous souder encore plus et, surtout, de dire: la Golden Team est assez grande pour aller dans l’espace, mais notre vie est sur Terre. C’est ici qu’on peut agir. Quelles résolutions prend-on pour aider nos proches ou prendre soin de notre planète?» confie Dan Hauri, boss de la bande d’une soixantaine de personnes. Certaines se sont ainsi engagées à voir plus souvent leur famille ou à sauver des baleines.